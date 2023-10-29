Освітяни Португалії анонсували масштабний двотижневий страйк

Профспілка всіх працівників освіти Португалії S.TO.P. оголосила про двотижневий страйк вчителів і непедагогічного персоналу з 13 по 29 листопада, вимагаючи від влади вирішити проблему низьких зарплат освітян і нестачі кадрів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на португальське видання Jornal de Notícias.

Португальська профспілка освітян стверджує, що проєкт держбюджету Португалії на 2024 рік не передбачає належних інвестицій "у державні школи, а також у гідність усіх тих, хто там працює і навчається".

"Ми хочемо попередити батьків і суспільство загалом, що в разі, якщо нічого не буде вирішено, наступний держбюджет поглибить занепад держшкіл і якість освіти наших дітей, невідворотно ускладнюючи їхнє майбутнє", – йдеться в заяві S.TO.P.

Загальнонаціональний страйк освітян у Португалії триватиме з 13 по 29 листопада. До нього, стверджують організатори, долучаться всі школи, а кошти на проведення залучать зі страйкового фонду профспілки.

Крім того, 18 листопада освітяни планують пройти маршем від будівлі Міністерства освіти до парламенту Португалії в Лісабоні.

Останній день страйку збігається з днем, коли португальські законодавці мають остаточно схвалити проєкт бюджету на 2024 рік.

Страйки вчителів у Португалії час від часу відбуваються з грудня 2022 року, через них деякі школи країни були змушені тимчасово припинити роботу. На початку цього року тисячі людей у Лісабоні також мітингували, вимагаючи підвищення цін і пенсій.