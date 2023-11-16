В Германии забастовка машинистов привела к массовой отмене поездов
Забастовка машинистов в четверг, 16 ноября, привела к массовой отмене поездов по всей Германии, сейчас выполняется только 20% запланированных рейсов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
20-часовая забастовка Немецкого профсоюза железнодорожников (GDL) началась накануне поздно вечером.
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил о введении "чрезвычайного расписания".
Последствия забастовки ощущаются по-разному: в некоторых регионах из-за участия в забастовке поезда не курсируют вообще.
В Берлине и Бранденбурге сообщили, что на отдельных маршрутах используются автобусы для замены поездов.
Предупредительная забастовка GDL должна завершиться в 18:00 по местному времени.
В профсоюзе требуют повышения заработной платы на 555 евро в месяц и компенсации инфляции.
Еще одним требованием является сокращение рабочего времени для сменных работников с 38 до 35 часов в неделю с полной компенсацией заработной платы. Железнодорожная компания называет это невыполнимым требованием.
Следующий раунд переговоров между двумя сторонами был запланирован на эти четверг и пятницу. Однако после начала забастовки Deutsche Bahn отказалась от участия.
Напомним, профсоюз всех работников образования Португалии S.TO.P. объявил о двухнедельной забастовке учителей и непедагогического персонала с 13 по 29 ноября, требуя от властей решить проблему низких зарплат педагогов и нехватки кадров.
А в начале октября во Франции бастовали авиадиспетчеры.