Швеція передасть 6,5 млн євро на відбудову шкіл і дитсадків в Україні

Уряд Швеції в четвер оголосив про виділення 75 мільйонів шведських крон (6,52 мільйона євро) фонду ЮНЕСКО з відновлення й відбудови зруйнованих і пошкоджених шкіл і дитсадків, передусім – облаштування в них укриттів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба шведського уряду.

Кошти Швеції будуть використані на облаштування укриттів у школах і дитсадках із тим, щоб вони були готові до зимового періоду, а також налагодження водопостачання й туалету.

ЮНЕСКО також робить наголос на інклюзивності шкільного простору й прагне, аби укриття були доступні для дітей із інвалідністю, а школярі та дошкільнята могли отримати психологічну підтримку.

"Украй важливо, щоб діти й учні могли продовжувати навчання без тривалих перерв, а школи й дитсадки були максимально безпечними. Ця підтримка кризовому фонду ЮНЕСКО для їхньої роботи в Україні саме цьому і сприяє", – прокоментувала міністерка освіти Швеції Лотта Едгольм.

За даними, які наводить шведський уряд, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну були пошкоджені понад 3000 закладів освіти, а 360 – повністю знищені.

Швеція не єдина держава, яка допомагає з відбудовою закладів освіти в Україні.

Улітку Португалія оголосила, що допоможе відновити школи в Житомирі, які були зруйновані в результаті ракетних обстрілів Росії.

Минуого місяця уряд Литви затвердив проєкт із ремонту школи у Снігурівці за 68 тисяч євро, який розпочнеться через шість місяців.