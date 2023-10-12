Литва планує реалізувати проєкти з відновлення України на 1 млн євро

Уряд Литви схвалив реалізацію трьох нових проєктів із відновлення України, на які виділять майже 1 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Вільнюс збирається реалізувати:

трирічний проєкт "Цифровий 3D-інструмент територіального планування для органів самоврядування України", вартість якого становить 426 тисяч євро;

проєкт "Обладнання будівлі дитячого садка в Бородянці та благоустрій зовнішньої інфраструктури" вартістю 500 тисяч євро, який буде реалізовано за п'ять місяців;

ремонт школи у Снігурівці за 68 тисяч євро, який розпочнеться через шість місяців.

Канцлерка уряду Литви Гедре Бальчітіте заявила про те, що наразі готують довгострокову концепцію, яка допоможе не обтяжувати уряд кожним конкретним проєктом, а пріоритет буде надано тим проєктам, у яких Вільнюс може зробити найефективніший внесок.

"Проєкти, які реалізує Литва, дуже прихильно оцінюються нею самою, Україною та партнерами, тому що ми справді робимо справи на місцях, вони рухаються, є успіх, вони відкриваються, діти ходять до дитячого садочка або ходитимуть до школи, тому всі ці роботи справді дуже відчутні", – заявила вона.

Раніше Литва побудувала мобільне містечко для 36 родин вартістю 940 тисяч євро в Бородянці, відновила дитячий садок в Ірпені за 4,9 млн євро, провела реконструкцію Бородянського ліцею та реалізувала інші проєкти на 7,9 млн євро.

Перед цим повідомлялося, що до видатків бюджету на 2024 рік у Литві планують включити підтримку України на суму 340 мільйонів євро.

Раніше Україна отримала від Литви другий потужний силовий автотрансформатор у межах співпраці та допомоги у відбудові енергосистеми.