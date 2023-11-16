Швеция передаст 6,5 млн евро на восстановление школ и детсадов в Украине

Правительство Швеции в четверг объявило о выделении 75 миллионов шведских крон (6,52 миллиона евро) фонду ЮНЕСКО по восстановлению и восстановлению разрушенных и поврежденных школ и детсадов, прежде всего – обустройство в них укрытий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба шведского правительства.

Средства Швеции будут использованы на обустройство укрытий в школах и детсадах с тем, чтобы они были готовы к зимнему периоду, а также налаживание водоснабжения и туалета.

ЮНЕСКО также делает упор на инклюзивности школьного пространства и стремится, чтобы укрытия были доступны для детей с инвалидностью, а школьники и дошкольники могли получить психологическую поддержку.

"Крайне важно, чтобы дети и ученики могли продолжать обучение без длительных перерывов, а школы и детсады были максимально безопасными. Эта поддержка кризисному фонду ЮНЕСКО для их работы в Украине именно этому и способствует", – прокомментировала министр образования Швеции Лотта Эдгольм.

По данным, которые приводит шведское правительство, с начала полномасштабного вторжения России в Украину были повреждены более 3000 учебных заведений, а 360 – полностью уничтожены.

Швеция не единственное государство, которое помогает с восстановлением учебных заведений в Украине.

Летом Португалия объявила, что поможет восстановить школы в Житомире, которые были разрушены в результате ракетных обстрелов России.

В прошлом месяце правительство Литвы утвердило проект по ремонту школы в Снигиревке за 68 тысяч евро, который начнется через шесть месяцев.