Київ і Брюссель стали містами-побратимами

Мери Києва та Брюсселя Віталій Кличко й Філіп Клоз у четвер підписали угоду про співпрацю двох столиць.

Про це, як пише "Європейська правда", Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Підписання угоди відбулось на Київському інвестиційному форумі, який відбувається в Брюсселі.

"Для відновлення і розвитку української столиці дуже потрібна міжнародна підтримка. Брюссельська платформа, яку минулого року створили європейські міста задля допомоги Києву, вже дала старт активним процесам у важливих для Києва проєктах", – зазначив Кличко.

Він перерахував, серед іншого, створення реабілітаційного центру для військових, оснащення відділень лікарень і лабораторії з виробництва інноваційних біомедичних продуктів.

Згідно з офіційними даними Київської міської ради, столиця України вже уклала угоди про побратимство із понад 70 містами, з них із дванадцятьма – вже після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Останніми з таких міст стали Копенгаген і Берлін.