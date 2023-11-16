Киев и Брюссель стали городами-побратимами

Мэры Киева и Брюсселя Виталий Кличко и Филипп Клоз в четверг подписали соглашение о сотрудничестве двух столиц.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Подписание соглашения состоялось на Киевском инвестиционном форуме, который проходит в Брюсселе.

"Для восстановления и развития украинской столицы очень нужна международная поддержка. Брюссельская платформа, которую в прошлом году создали европейские города для помощи Киеву, уже дала старт активным процессам в важных для Киева проектах", – отметил Кличко.

Он перечислил, среди прочего, создание реабилитационного центра для военных, оснащение отделений больниц и лаборатории по производству инновационных биомедицинских продуктов.

Согласно официальным данным Киевского городского совета, столица Украины уже заключила соглашения о побратимстве с более чем 70 городами, из них с двенадцатью – уже после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Последними из таких городов стали Копенгаген и Берлин.