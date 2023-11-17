У Литві знайшли ймовірну вибухівку на місці розкопок у популярному замку
П'ятниця, 17 листопада 2023, 12:21
У п'ятницю в Тракайському замку, середньовічній пам'ятці архітектури приблизно за 30 кілометрів від Вільнюса, оголосили евакуацію через предмет, схожий на вибухівку.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.
Як повідомили у поліції, о 09:55 надійшло повідомлення про те, що у популярному серед туристів Тракайському замку виявили предмет, схожий на вибухівку, діаметром 70 мм.
На місце прибули екстрені служби: поліцейські, медики, пожежники, сапери та антитерористичний підрозділ поліції.
Правоохоронці, які працювали на місці події, вирішили евакуювати людей.
На місці виявлення ймовірної вибухівки проводилися археологічні розкопки.
Нагадаємо, вранці у середу аеропорт Вільнюса на деякий час евакуював усіх пасажирів через анонімне повідомлення про нібито вибухівку.
Перед цим велика хвиля "мінувань" сталася в середині жовтня – сотні установ і компаній у Литві отримали повідомлення про нібито закладену вибухівку.