У Литві знайшли ймовірну вибухівку на місці розкопок у популярному замку

У п'ятницю в Тракайському замку, середньовічній пам'ятці архітектури приблизно за 30 кілометрів від Вільнюса, оголосили евакуацію через предмет, схожий на вибухівку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Як повідомили у поліції, о 09:55 надійшло повідомлення про те, що у популярному серед туристів Тракайському замку виявили предмет, схожий на вибухівку, діаметром 70 мм.

фото: Delfi

На місце прибули екстрені служби: поліцейські, медики, пожежники, сапери та антитерористичний підрозділ поліції.

Правоохоронці, які працювали на місці події, вирішили евакуювати людей.

На місці виявлення ймовірної вибухівки проводилися археологічні розкопки.

Нагадаємо, вранці у середу аеропорт Вільнюса на деякий час евакуював усіх пасажирів через анонімне повідомлення про нібито вибухівку.

Перед цим велика хвиля "мінувань" сталася в середині жовтня – сотні установ і компаній у Литві отримали повідомлення про нібито закладену вибухівку.