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Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через анонімного "мінера"

Середа, 15 листопада 2023, 10:54

Вранці у середу аеропорт Вільнюса на деякий час евакуював усіх пасажирів через анонімне повідомлення про нібито вибухівку.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Близько 8 ранку 15 листопада надійшло анонімне повідомлення про те, що в аеропорту Вільнюса нібито закладена вибухівка. Після цього з терміналів евакуювали усіх пасажирів, на місце прибули вибухотехніки. 

Близько 10 години ранку повідомили, що тривога була хибною і аеропорт відновлює роботу. 

"Після ретельного обстеження приміщень аеропорту та оцінки ситуації профільними службами роботу відновлено у звичайному режимі, пасажирам дозволили повернутися у термінали, триває реєстрація на заплановані рейси", – повідомив представник адміністрації аеропорту Тадас Василяускас. 

Він додав, що через "замінування" затрималися два рейси – до Гельсінкі та Варшави. 

Перед цим велика хвиля "мінувань" сталася в середині жовтня – сотні установ і компаній у Литві отримали повідомлення про нібито закладену вибухівку. Погрози надійшли російською мовою.

Від псевдомінувань протягом жовтня потерпала також Франція, за половину місяця лише аеропорти отримали понад сотню таких повідомлень. 

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