В Литве нашли вероятную взрывчатку на месте раскопок в популярном замке

В пятницу в Тракайском замке, средневековом памятнике архитектуры примерно в 30 километрах от Вильнюса, объявили эвакуацию из-за предмета, похожего на взрывчатку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Как сообщили в полиции, в 09:55 поступило сообщение о том, что в популярном среди туристов Тракайском замке обнаружили предмет, похожий на взрывчатку, диаметром 70 мм.

ФОТО: DELFI

На место прибыли экстренные службы: полицейские, медики, пожарные, саперы и антитеррористическое подразделение полиции.

Правоохранители, которые работали на месте происшествия, решили эвакуировать людей.

На месте обнаружения вероятной взрывчатки проводились археологические раскопки.

Напомним, утром в среду аэропорт Вильнюса на некоторое время эвакуировал всех пассажиров из-за анонимного сообщения о якобы взрывчатке.

Перед этим большая волна "минирований" произошла в середине октября – сотни учреждений и компаний в Литве получили сообщения о якобы заложенной взрывчатке.