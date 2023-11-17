В Литве нашли вероятную взрывчатку на месте раскопок в популярном замке
Пятница, 17 ноября 2023, 12:21
В пятницу в Тракайском замке, средневековом памятнике архитектуры примерно в 30 километрах от Вильнюса, объявили эвакуацию из-за предмета, похожего на взрывчатку.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.
Как сообщили в полиции, в 09:55 поступило сообщение о том, что в популярном среди туристов Тракайском замке обнаружили предмет, похожий на взрывчатку, диаметром 70 мм.
На место прибыли экстренные службы: полицейские, медики, пожарные, саперы и антитеррористическое подразделение полиции.
Правоохранители, которые работали на месте происшествия, решили эвакуировать людей.
На месте обнаружения вероятной взрывчатки проводились археологические раскопки.
Напомним, утром в среду аэропорт Вильнюса на некоторое время эвакуировал всех пассажиров из-за анонимного сообщения о якобы взрывчатке.
Перед этим большая волна "минирований" произошла в середине октября – сотни учреждений и компаний в Литве получили сообщения о якобы заложенной взрывчатке.