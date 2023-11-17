У Фінляндії готові закрити решту пунктів пропуску на кордоні з РФ

Міністерка фінансів Фінляндії Ріікка Пурра заявила, що уряд готовий закрити решту пунктів пропуску на кордоні з Росією, якщо часткове закриття не дасть результату.

Її заяву наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".

"Ми готові до наступного кроку, який означатиме закриття всього східного кордону і прийняття заяв на надання притулку не на східному кордоні", – зазначила міністерка.

Пурра зазначила, що у фінської влади не було іншого виходу в ситуації, що склалася.

"Це рішення було непростим для нас. Ми захищаємо суверенітет Фінляндії, захищаємо наші власні кордони, і самі вирішуємо, хто приїжджає в цю країну. Гібридна операція не є актом війни, але її слід порівнювати зі зловмисним актом іноземної держави. І це те, чому ми протистоїмо", – додала вона.

Міністр оборони Антті Хаккянен наголосив, що закриття кордону – вимушений захід, спричинений діями російської влади. Він також зазначив, що від заборони, безумовно, постраждають власники фінських і російських паспортів, але це відбувається не з вини фінської влади.

"Дії російської сторони призводять до того, що багато звичайних громадян, які мають два паспорти, та інші страждатимуть у повсякденному житті. Ми не хотіли ухвалювати такі рішення таким чином, щоб це спричиняло незручність, але ми тут протистоїмо загрозі безпеці", – додав Хаккянен.

Напередодні уряд Фінляндії вирішив закрити чотири пункти пропуску на кордоні з Росією в ніч проти суботи, 18 листопада, через зростаючий потік шукачів притулку.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

Уряд Естонії також розглядає можливість закриття пунктів перетину кордону з Росією після аналогічного рішення Фінляндії.