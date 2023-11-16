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Естонія може слідом за Фінляндією закрити прикордонні переходи з Росією

Четвер, 16 листопада 2023, 18:53

Уряд Естонії розглядає можливість закриття пунктів перетину кордону з Росією після аналогічного рішення Фінляндії у відповідь на наплив мігрантів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі Postimees заявив керівник естонської прикордонної служби Вейко Коммусаар.

За словами Коммусаара, Естонія знала про рішення Фінляндії закрити чотири пункти пропуску на кордоні з РФ. Це "може означати, що люди, які досі збиралися біля цих кордонів, опиняться на естонських прикордонних переходах", додав він.

"Ми уважно стежимо за ситуацією і, якщо буде потрібно, готові запобігти будь-якій нелегальній міграції. Залежно від ситуації на кордоні це може означати часткове або повне закриття пунктів пропуску", – зазначив посадовець.

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Раніше стало відомо, що уряд Фінляндії вирішив закрити деякі пункти пропуску на кордоні з Росією в ніч проти суботи, 18 листопада, через зростаючий потік шукачів притулку.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

В уряді Фінляндії не виключали й повного закриття кордону з Росією.

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