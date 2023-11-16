Уряд Фінляндії вирішив закрити деякі пункти пропуску на кордоні з Росією в ніч проти суботи, 18 листопада, через зростаючий потік шукачів притулку.

Як пише "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на урядовій пресконференції, повідомляє Yle.

Пункти пропуску, які будуть закриті з 00:00 18 листопада, це прикордонні станції Іматра, Ніірала, Нуйямаа та Ваалімаа. Обмеження діютимуть до 18 лютого 2024 року.

"Це не гостра надзвичайна ситуація, а організована операція. Робота російських прикордонних органів змінилася і вони стали пускати людей без належних документів через кордон", – сказав Орпо.

За словами глави МВС Марі Рантанен, Фінляндія повинна була відреагувати на зростаючу кількість прохачів притулку.

"Це рішення ухвалено на підставі висновків та інформації від прикордонників та інших відомств. Є явні ознаки того, що влада іноземної держави зіграла свою роль у прибутті (людей), які незаконно перетнули кордон", – зазначила вона.

Водночас заяви про надання міжнародного захисту можна буде подати на північних пунктах перетину кордону Вартіус і Салла, які разом із пунктами Куусамо та Рая-Йоосеппі залишаться відкритими.

Нагадаємо, цього тижня фінська міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що уряд готує відповідь на зростаючий потік шукачів притулку через кордон із Росією.

Це стало відповіддю на заяви фінських прикордонників про те, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

В уряді Фінляндії не виключали й повного закриття кордону з Росією.