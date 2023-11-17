Reuters: У ЄС сумніваються, що початок переговорів про вступ України схвалять цього року

Очікуване рішення Європейського Союзу наступного місяця щодо початку переговорів про членство з Україною "під загрозою", також в блоці немає згоди щодо надання Києву ще 50 мільярдів євро допомоги.

Про це агентству Reuters розповів неназваний європейський посадовець, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, останні дискусії ЄС щодо подальшої підтримки Києва були "перевіркою реальності".

"Лідери... усвідомлюють, що це досить дорого… Ми не можемо дозволити Україні збанкрутувати, для нас це не варіант. Але це нелегко", – сказав посадовець, який бере участь у підготовці саміту лідерів 27 країн-членів ЄС, який відбудеться 14-15 грудня у Брюсселі.

Посадовець також сумнівається в ухваленні рішення про офіційних переговорів про членство України в ЄС, заявивши, що воно "під загрозою".

Однією з причин співрозмовник агентства назвав опір Угорщини, який може перешкодити досягненню одностайності.

Він також розповів, що деякі лідери ЄС запропонували повернутися до цієї теми в березні 2024 року, після чергової оцінки Єврокомісії щодо виконання Україною решти умов.

Посадовець також зазначив, що інші члени блоку також все частіше ставлять питання про майбутнє війни після того, як не виправдалися надії на контрнаступ України.

"Можливо, у нас були занадто високі очікування? Чи будемо ми продовжувати підтримувати Україну фінансово, військово? Чи маємо ми для цього можливості? Чи впевнені ми, що США будуть слідувати за нами протягом наступних років?", – каже він.

На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

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