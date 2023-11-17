Reuters: В ЕС сомневаются, что начало переговоров о вступлении Украины одобрят в этом году

Ожидаемое решение Европейского Союза в следующем месяце о начале переговоров о членстве с Украиной "под угрозой", также в блоке нет согласия о предоставлении Киеву еще 50 миллиардов евро помощи.

Об этом агентству Reuters рассказал неназванный европейский чиновник, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника агентства, последние дискуссии ЕС о дальнейшей поддержке Киева были "проверкой реальности".

"Лидеры... осознают, что это достаточно дорого... Мы не можем позволить Украине обанкротиться, для нас это не вариант. Но это нелегко", – сказал чиновник, который участвует в подготовке саммита лидеров 27 стран-членов ЕС, который состоится 14-15 декабря в Брюсселе.

Чиновник также сомневается в принятии решения об официальных переговоров о членстве Украины в ЕС, заявив, что оно "под угрозой".

Одной из причин собеседник агентства назвал сопротивление Венгрии, которое может помешать достижению единодушия.

Он также рассказал, что некоторые лидеры ЕС предложили вернуться к этой теме в марте 2024 года, после очередной оценки Еврокомиссии по выполнению Украиной остальных условий.

Чиновник также отметил, что другие члены блока также все чаще задают вопрос о будущем войны после того, как не оправдались надежды на контрнаступление Украины.

"Возможно, у нас были слишком высокие ожидания? Будем ли мы продолжать поддерживать Украину финансово, военно? Имеем ли мы для этого возможности? Уверены ли мы, что США будут следовать за нами в течение следующих лет?", – говорит он.

Напомним, в украинском правительстве говорят о высоком уровне готовности Украины к вступлению и обещают завершить переговоры за два года.

На саммите лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Сейчас на пути "зеленому свету" может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.

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