Орбан виступив проти переговорів з Україною про членство у ЄС

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Євросоюз не повинен починати переговори з Україною про членство в ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в ефірі державного радіо у п'ятницю, повідомляє Reuters.

"Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини", – заявив Орбан, додавши, що Брюссель "винен гроші" Будапешту.

За його словами, суперечка між ЄС та Угорщиною щодо мільярдів євро коштів від Брюсселя, заморожених для Будапешта через проблеми з верховенством права, не може бути жодним чином пов'язана з підтримкою Угорщиною переговорів про вступ України до ЄС.

"Я хотів би дуже чітко заявити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди... Вона не може бути пов'язана з питанням коштів, які Угорщина має право отримати", – наголосив він.

Угорський лідер висловив переконання, що Україна не готова вести переговори про членство в ЄС, заявивши, що "Київ далекий від ЄС", інформує hvg.hu.

"Україна жодним чином не готова вести переговори з амбіціями членства в ЄС. Україні так само далеко до членства в ЄС, як Мако (місто на південному сході Угорщини. – Ред.) до Єрусалима", – сказав він.

Цього року уряд Орбана зіткнувся з економічною стагнацією та зростанням бюджетного дефіциту, тоді як Угорщина намагається вийти з найвищого в Європі рівня інфляції, що у першому кварталі перевищив 25%.

У середині грудня лідери країн ЄС повинні ухвалити рішення про те, чи приймати рекомендацію Єврокомісії запросити Київ розпочати переговори про членство, щойно він виконає чотири висунуті умови.

Будь-яке таке рішення вимагає одностайності 27 членів ЄС і Угорщина є головною потенційною перешкодою для "зеленого світла".

Раніше в уряді Угорщини заявили, що ЄС не має розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання нею умов.

У Орбана також заявили, що Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.

Крім того, глава угорського МЗС Петер Сійярто сказав, що вступ до Євросоюзу України, поки там триває війна, принесе війну у "спільноту, чого, очевидно, не хоче ніхто".

Минулого місяця газета Financial Times повідомила, що високопосадовці ЄС обмірковують ідею виділення Угорщині близько 13 мільярдів євро з фондів ЄС, які наразі заблоковані через невирішені питання верховенства права.