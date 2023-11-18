Фіни вважають РФ диктатурою і погіршили ставлення до "простих росіян" – опитування

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ставлення жителів Фінляндії до самої РФ, а також росіян різко погіршилось.

Про це свідчать опубліковані в суботу результати опитування цінностей і настроїв фінського населення, здійсненого Фінським форумом бізнесу та політики (EVA), повідомляє "Європейська правда".

Майже всі опитані вважають Росію нестабільною і непередбачуваною (93%), великою державою, яка прагне до експансії (89%), і великою військовою загрозою (85%). Майже половина (48%) фінів також вважають, що РФ перебуває на межі громадянської війни.

Лише 4% респондентів вважають Росію "гарантом миру в усьому світі" (4%), 3% – "демократією, що розвивається" (92% охарактеризували її як "централізовану диктатуру") і тільки 4% – "країною, що швидко розвивається та процвітає".

Як зазначають у EVA, раніше неприйняття фінами росіян було спрямоване насамперед на російську державу та її керівництво, а ставлення до російської культури і пересічних росіян залишалося досить схвальним.

Нині ж ситуація змінилась: тільки 33% опитаних вважають громадян Росії "приємними людьми", що на 25 відсоткових пунктів менше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Переважна більшість (62%) фінів вважають, що пересічні росіяни також частково винні у війні проти України, оскільки не виступають проти неї. П'ята частина (22%) вважає, що від пересічних росіян не варто очікувати опору агресії.

Як було зафіксовано в тому ж опитуванні, переважна більшість респондентів вважають, що Росія повинна програти війну та вивести свої війська з України: повністю погоджуються з цим 57% опитаних, ще 28% — скоріше погоджуються (тобто загалом 85%).

Опитування EVA, яке тривало з 15 по 27 вересня, ґрунтується на відповідях 2045 респондентів віком 18-79 років. Похибка результатів на рівні населення в цілому становить 2-3 процентні пункти в кожну сторону.