Финны считают РФ диктатурой и ухудшили отношение к "простым россиянам" - опрос

С начала полномасштабного вторжения России в Украину отношение жителей Финляндии к самой РФ, а также россиянам резко ухудшилось.

Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу результаты опроса ценностей и настроений финского населения, осуществленного Финским форумом бизнеса и политики (EVA), сообщает "Европейская правда".

Почти все опрошенные считают Россию нестабильной и непредсказуемой (93%), большой державой, которая стремится к экспансии (89%), и большой военной угрозой (85%). Почти половина (48%) финнов также считают, что РФ находится на грани гражданской войны.

Лишь 4% респондентов считают Россию "гарантом мира во всем мире" (4%), 3% – "развивающейся демократией" (92% охарактеризовали ее как "централизованную диктатуру") и только 4% – "быстро развивающейся и процветающей страной".

Как отмечают в EVA, ранее неприятие финнами россиян было направлено прежде всего на российское государство и его руководство, а отношение к русской культуре и рядовым россиянам оставалось достаточно положительным.

Сейчас же ситуация изменилась: только 33% опрошенных считают граждан России "приятными людьми", что на 25 процентных пунктов меньше, чем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Подавляющее большинство (62%) финнов считают, что рядовые россияне также частично виноваты в войне против Украины, поскольку не выступают против нее. Пятая часть (22%) считает, что от рядовых россиян не стоит ожидать сопротивления агрессии.

Как было зафиксировано в том же опросе, подавляющее большинство респондентов считают, что Россия должна проиграть войну и вывести свои войска из Украины: полностью согласны с этим 57% опрошенных, еще 28% – скорее согласны (то есть в целом 85%).

Опрос EVA, который длился с 15 по 27 сентября, основывается на ответах 2045 респондентов в возрасте 18-79 лет. Погрешность результатов на уровне населения в целом составляет 2-3 процентных пункта в каждую сторону.