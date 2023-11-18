У Німеччині розбився приватний літак, пілот загинув

Рятувальники в суботу вранці знайшли рештки невеликого приватного літака Cessna у лісі неподалік аеродрому Шварце-Хайде, що під містом Ботроп на заході Німеччини, який зазнав аварії напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на WDR.

Аварія сталась у п’ятницю незабаром після 18:00. Літак із двома пасажирами – 58-річним пілотом-початківцем і 73-річним льотним інструктором – зазнав аварії незабаром після злету.

Пілот у результаті падіння загинув на місці, його 73-річний пасажир потрапив до лікарні з тяжкими травмами.

Фото: Feuerwehr Bottrop

За даними рятувальників Ботропа, літак від падіння розвалився на кілька частин і був повністю знищений. Екстрені служби ретельно обшукали місці аварії, щоб виключити можливість перебування інших людей на борту.

Досі незрозуміло, як саме сталась аварія. Місцева поліція повідомила, що розслідування все ще триває.

У Європі час від часу трапляються аварії з приватними літаками. На початку листопада невеликий літак розбився в лісі в Австрії по дорозі із Загреба до Зальцбурга, забравши життя чотирьох людей на борту.

Також стало відомо, що п'ятеро американських військовослужбовців загинули в катастрофі військового вертольота над Середземним морем раніше цього місяця.