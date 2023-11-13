У катастрофі вертольота над Середземним морем загинули 5 військових США

П'ятеро американських військовослужбовців загинули в катастрофі військового вертольота над Середземним морем.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили офіційні особи Сполучених Штатів, повідомляє AP.

Європейське командування Збройних сил США (EUCOM), що базується в Штутгарті, заявило, що всі п'ять членів екіпажу, які перебували на борту, загинули, коли летальний апарат впав "під час буденної місії дозаправки в повітрі в межах військових навчань".

Відомство зазначило, що з поваги до родин військовослужбовців та відповідно до політики Мініоборони США, імена членів екіпажу не розголошуються протягом 24 годин, поки сім'ї загиблих не будуть повідомлені.

"Ми сумуємо з приводу трагічної загибелі п'яти американських військовослужбовців під час навчальної аварії в Середземному морі рано вранці в суботу", – сказав міністр оборони США Ллойд Остін у своїй заяві.

Військові вперше оголосили про катастрофу в суботу та заявили, що її причини розслідуються, але немає жодних ознак ворожої діяльності. У неділю вони повідомили, що пошуково-рятувальні роботи розпочалися негайно, зокрема за участю військових літаків та кораблів США, що знаходилися поблизу.

Було не одразу зрозуміло, про який саме літальний апарат йде мова. Військово-повітряні сили направили в регіон додаткові ескадрильї, а авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford, на борту якого знаходиться ціла низка літальних апаратів, також діє в східному Середземномор'ї.

Нагадаємо, у США у вересні розбився винищувач F-35 після того, як пілот катапультувався над Чарльстоном і приземлився на задньому дворі житлового будинку неподалік від міжнародного аеропорту Чарльстона.

Винищувач, який, за даними Корпусу морської піхоти США, перебував на висоті лише близько 1000 футів (300 метрів), продовжував летіти 60 миль (100 кілометрів), поки не впав у сільській місцевості поблизу Індіантауна. Пошуки уламків зайняли більше доби.