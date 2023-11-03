В Австрії розбився літак, що летів з Хорватії, є загиблі

Невеликий літак розбився в лісі в Австрії по дорозі із Загреба до Зальцбурга.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні поліції Австрії в п'ятницю.

Усі четверо пасажирів загинули внаслідок аварії спортивного літака, який вилетів зі столиці Хорватії Загреба в напрямку до Зальцбурга.

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Як повідомила поліція, одномоторний літак Cirrus SR20 зазнав аварії в четвер у другій половині дня в районі Санкт-Андра. Особи загиблих поки що не встановлені.

За даними пожежної служби, очевидці помітили аварію і сповістили про неї екстрені служби. Літак був знайдений на пересіченій місцевості.

За словами поліції, причина аварії поки незрозуміла. Для з'ясування причин прокуратура Зальцбурга замовила залучення експерта з авіаційних подій, який виїхав на місце авіакатастрофи. Перші криміналістичні заходи були проведені на місці в присутності присяжного експерта.

Розслідування взяло на себе Державне управління кримінальної поліції Зальцбурга.

Телерадіокомпанія ORF повідомила про складні льотні умови через густі хмари і турбулентність у четвер.

Раніше повідомлялося, що міжнародний автобус розбився поблизу австрійського селища Міхельдорф, внаслідок чого загинула жінка. Серед пасажирів були і українці.

Перед цим стало відомо, що на трасі поблизу Растенфельда у Нижній Австрії сталася серйозна аварія, коли шкільний автобус впав з мосту.