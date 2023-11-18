В Германии разбился частный самолет, пилот погиб

Спасатели в субботу утром нашли останки небольшого частного самолета Cessna в лесу неподалеку аэродрома Шварце-Хайде, что под городом Ботроп на западе Германии, который потерпел крушение накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на WDR.

Авария произошла в пятницу вскоре после 18:00. Самолет с двумя пассажирами – 58-летним начинающим пилотом и 73-летним летным инструктором – потерпел крушение вскоре после взлета.

Пилот в результате падения погиб на месте, его 73-летний пассажир попал в больницу с тяжелыми травмами.

ФОТО: FEUERWEHR BOTTROP

По данным спасателей Ботропа, самолет от падения развалился на несколько частей и был полностью уничтожен. Экстренные службы тщательно обыскали месте аварии, чтобы исключить возможность пребывания других людей на борту.

До сих пор непонятно, как именно произошла авария. Местная полиция сообщила, что расследование все еще продолжается.

В Европе время от времени случаются аварии с частными самолетами. В начале ноября небольшой самолет разбился в лесу в Австрии по дороге из Загреба в Зальцбург, унеся жизни четырех человек на борту.

Также стало известно, что пятеро американских военнослужащих погибли в катастрофе военного вертолета над Средиземным морем ранее в этом месяце.