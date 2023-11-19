У Німеччині задоволені результатами впровадження прикордонного контролю із сусідніми державами

У Німеччині заявили, що задоволені результатами впровадження прикордонного контролю із сусідніми державами для запобігання нелегальній міграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Раніше міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер виступала проти оскільки вважала його непотрібним. Тепер вона каже, що такі заходи працюють.

"Тому ми продовжимо активне розгортання федеральної поліції зі стаціонарними і мобільними засобами контролю на наших кордонах з метою стримування нелегальної міграції", – сказала вона.

Голова профспілки федеральної поліції Хайко Теггац зазначив, що "якби пані Фезер прислухалася до нас раніше, федеральні землі та місцеві органи влади, ймовірно, не опинилися б у такому скрутному становищі, в якому вони зараз перебувають".

За його словами, протягом місяця на кордоні було зупинено близько 4790 осіб, їм заборонили в'їзд до Німеччини.

Крім того, було заарештовано 266 злочинців-контрабандистів.

Також співробітники федеральної поліції змогли притягнути до відповідальності 329 наркоторговців.

Німеччина впровадила прикордонний контроль із сусідніми Польщею, Чехією та Швейцарією з 16 жовтня. 14 листопада його продовжили.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.

А керівна коаліція у Німеччині узгодила поправку до законодавства, що має спростити доступ до ринку праці для шукачів притулку.