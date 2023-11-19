В Германии довольны результатами внедрения пограничного контроля с соседними государствами

В Германии заявили, что довольны результатами внедрения пограничного контроля с соседними государствами для предотвращения нелегальной миграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Ранее министр внутренних дел Нэнси Фезер выступала против поскольку считала его ненужным. Теперь она говорит, что такие меры работают.

"Поэтому мы продолжим активное развертывание федеральной полиции со стационарными и мобильными средствами контроля на наших границах с целью сдерживания нелегальной миграции", – сказала она.

Председатель профсоюза федеральной полиции Хайко Теггац отметил, что "если бы госпожа Фезер прислушалась к нам раньше, федеральные земли и местные органы власти, вероятно, не оказались бы в таком затруднительном положении, в котором они сейчас находятся".

По его словам, в течение месяца на границе было остановлено около 4790 человек, им запретили въезд в Германию.

Кроме того, было арестовано 266 преступников-контрабандистов.

Также сотрудники федеральной полиции смогли привлечь к ответственности 329 наркоторговцев.

Германия ввела пограничный контроль с соседними Польшей, Чехией и Швейцарией с 16 октября. 14 ноября его продлили.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, который стремится уменьшить количество искателей убежища и остановить рост рейтинга ультраправых, договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.

Ранее правящая коалиция в Германии согласовала поправку к законодательству, которая должна упростить доступ к рынку труда для соискателей убежища.