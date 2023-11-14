Німеччина продовжує прикордонний контроль із сусідніми державами ще на 20 днів

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини вирішило продовжити посилений прикордонний контроль із сусідніми Польщею, Чехією та Швейцарією, який триває з 16 жовтня, ще на 20 днів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Очільниця німецького МВС Ненсі Фезер вказала, що посилений контроль потрібен для боротьби з нелегальною міграцією, і з 16 жовтня федеральна поліція затримала близько 90 людей, які займалися незаконним перевезенням людей через кордон.

"Ми продовжуємо надавати особливого значення тому, щоб контроль мав якомога менший вплив на повсякденне життя пасажирів, торгівлю і подорожі", – запевнила міністерка.

Фезер додала, що хотіла б якнайшвидшого скасування контролю, і вважає, що для цього потрібно якнайшвидше втілити реформу системи надання притулку на рівні ЄС із комплексним захистом його зовнішніх кордонів.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.

А керівна коаліція у Німеччині узгодила поправку до законодавства, що має спростити доступ до ринку праці для шукачів притулку.