Шольц погодив з главами земель жорсткішу міграційну політику

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Протягом останніх тижнів уряд Шольца погодив заходи, які полегшать депортацію мігрантів і зроблять країну менш привабливою для них, що різко контрастує з політикою відкритих дверей, яку проводив Берлін за часів колишньої канцлерки Ангели Меркель.

Зустріч, яка тривала понад 8 годин, мала на меті заручитися підтримкою таких кроків з боку земельних лідерів та розглянути скарги місцевої влади на перевантаження земельної скарбниці та інфраструктури.

В результаті уряд Шольца погодився виплачувати землям і муніципалітетам по 7 500 євро на одного біженця з наступного року, а також здійснити авансовий платіж у розмірі 1,75 мільярда євро в першій половині 2024 року.

Лідер центральної землі Гессен оцінив загальний обсяг допомоги в 3,5 мільярда євро.

Влада також має намір заощадити близько 1 мільярда євро за рахунок скорочення пільг для шукачів притулку, наприклад, подвоївши час до отримання ними повних соціальних виплат.

"Наша спільна мета – зупинити нелегальну міграцію", – сказав Шольц, назвавши угоду "історичним моментом".

Федеральний уряд також погодився розглянути можливість надання притулку за межами Європейського Союзу, хоча Шольц висловив скептицизм щодо того, чи є це конституційно можливим і чи погодяться на це країни.

Занепокоєння з приводу міграції зросло через збільшення кількості прохань про надання притулку.

Близько 230 000 осіб попросили притулку в Німеччині за перші дев'ять місяців цього року, що більше, ніж за весь 2022 рік.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка зараз посідає друге місце в загальнонаціональних опитуваннях, випереджаючи всі три партії лівоцентристської коаліції Шольца, стала першою партією, яка звернула увагу на занепокоєння щодо міграції.

Минулого місяця Шольц заявив у парламенті, що демократичні сили країни повинні об'єднатися для вирішення таких питань, як міграція, щоб протистояти "так званій "Альтернативі", яка насправді є командос для руйнування".

Раніше керівна коаліція у Німеччині узгодила поправку до законодавства, що має спростити доступ до ринку праці для шукачів притулку.

Перед цим Шольц заявив, що країна повинна "нарешті депортувати у великих масштабах тих, хто не має права залишатися в Німеччині".