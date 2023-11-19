Жителі Литви найбільше довіряють експрезиденту, найменше – прем’єрці і главі МЗС

У Литві, згідно з даними опитування, довіра до прем'єр-міністерки Інгріди Шимоніте і глави МЗС Габріелюса Ландсбергіса перебуває на рекордно низькому рівні.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеного в жовтні компанією "Baltijos tyrimai" на замовлення ELTA, які наводить LRT.

Зокрема, у жовтні прем’єрку Шимоніте позитивно оцінили 20% респондентів, а негативно – 74%.

Крім того, лише 14% респондентів дали позитивну оцінку чинному главі МЗС, тоді як 79% – негативну.

Водночас найбільш прихильно доросле населення Литви ставиться до колишнього глави держави Валдаса Адамкуса (80% позитивних оцінок, 12% негативних) і нинішнього президента Гітанаса Науседи (72% позитивних оцінок, 21% негативних).

Більше половини респондентів позитивно оцінили міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса (63% позитивних оцінок, 26% негативних), колишню президентку Далю Грібаускайте (57% позитивних оцінок, 36% негативних) і лідерку соціал-демократів Вілію Блінкявічюте (54% позитивних оцінок, 36% негативних).

Опитування проводилося з 23 жовтня до 7 листопада 2023 року. Під час дослідження методом особистого інтерв'ю було опитано 1013 жителів Литви. Похибка результатів дослідження становить до 3,1 відсотка.

Раніше повідомлялося, що Гітанас Науседа продовжує лідирувати у президентському рейтингу, згідно з останніми опитуваннями.

Водночас сам Науседа раніше заявляв, що ще не вирішив, чи буде балотуватися на другий термін на президентських виборах наступного року.