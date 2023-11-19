В Литве, согласно данным опроса, доверие к премьер-министру Ингриде Шимоните и главе МИД Габриэлюсу Ландсбергису находится на рекордно низком уровне.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного в октябре компанией "Baltijos tyrimai" по заказу ELTA, которые приводит LRT.

В частности, в октябре премьера Шимоните положительно оценили 20% респондентов, а отрицательно – 74%.

Кроме того, только 14% респондентов дали положительную оценку действующему главе МИД, тогда как 79% – отрицательную.

Среди политиков, которых население в октябре оценило наиболее негативно, были и другие лидеры правящей коалиции в Литве.

В то же время наиболее благосклонно взрослое население Литвы относится к бывшему главе государства Валдасу Адамкусу (80% положительных оценок, 12% отрицательных) и нынешнему президенту Гитанасу Науседе (72% положительных оценок, 21% отрицательных).

Более половины респондентов положительно оценили министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса (63% положительных оценок, 26% отрицательных), бывшую главу государства Далю Грибаускайте (57% положительных оценок, 36% отрицательных) и лидера социал-демократов Вилию Блинкявичюте (54% положительных оценок, 36% отрицательных).

Опрос проводился с 23 октября по 7 ноября 2023 года. В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 1013 жителей Литвы. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 процента.

Ранее сообщалось, что Гитанас Науседа продолжает лидировать в президентском рейтинге, согласно последним опросам.

В то же время сам Науседа заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок на президентских выборах в следующем году.