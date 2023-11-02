Понад півтори сотні НУО закликають Єврокомісію надати Грузії статус кандидата в ЄС

169 неурядових організацій, що працюють у Грузії, звертаються зі спільною заявою до "європейських друзів" і Єврокомісії із закликом надати Грузії статус кандидата в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа".

"Ми – грузинські неурядові організації, які підписали звернення, об'єднані спільною місією – захищати і представляти інтереси громадян Грузії, захищати і утверджувати європейські демократичні цінності.

Наш непохитний вибір і життєвий інтерес, як і інтерес більшої частини громадян Грузії, полягає в тому, щоб Грузія стала членом Європейського Союзу, в якому кожен громадянин житиме гідно, в мирному, процвітаючому, вільному і справедливому світі", – йдеться у зверненні.

З моменту визнання європейської перспективи Грузії зусилля неурядового сектору були спрямовані на те, щоб грузинська влада виконала 12 рекомендацій, які повинні поліпшити становище грузинських громадян, йдеться в заяві.

"Сьогодні ми ясно бачимо труднощі, пов'язані з виконанням 12 рекомендацій, але водночас європейський вибір залишається головним прагненням суспільства, що об'єднує громадян в ефективній солідарності.

Ми боролися і боремося за кращу демократію в Грузії, на яку заслуговують громадяни Грузії. У березні 2023 року ми змогли об'єднати грузинське суспільство проти "російського закону", який перетворився б на велику стіну між Грузією та Європейським Союзом ", – заявляють НУО.

Неурядові організації, які підписали звернення, вважають, що отримання статусу кандидата, крім усього іншого, допоможе грузинському народу краще справлятися з російським впливом у Грузії. "Оскільки більше ЄС означає менше Росії", – йдеться у спільній заяві.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що якщо ЄС не надасть її країні статус кандидата на вступ, це стане великою перемогою для Росії.

Минулого тижня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що "з великим оптимізмом" очікує публікації оцінки Єврокомісії, від якої залежить надання Грузії статусу кандидата на вступ у ЄС.

Перед тим генеральний секретар партії влади "Грузинська мрія" Каха Каладзе заявив про "100% впевненість" у тому, що Грузія отримає статус кандидата на вступ у ЄС.