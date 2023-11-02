Более полутора сотен НПО призывают Еврокомиссию предоставить Грузии статус кандидата в ЕС

169 неправительственных организаций, работающих в Грузии, обращаются с совместным заявлением к "европейским друзьям" и Еврокомиссии с призывом предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

"Мы – грузинские неправительственные организации, подписавшие обращение, объединенные общей миссией – защищать и представлять интересы граждан Грузии, защищать и утверждать европейские демократические ценности.

Наш непоколебимый выбор и жизненный интерес, как и интерес большей части граждан Грузии, заключается в том, чтобы Грузия стала членом Европейского Союза, в котором каждый гражданин будет жить достойно, в мирном, процветающем, свободном и справедливом мире", – говорится в обращении.

С момента признания европейской перспективы Грузии усилия неправительственного сектора были направлены на то, чтобы грузинские власти выполнили 12 рекомендаций, которые должны улучшить положение грузинских граждан, говорится в заявлении.

"Сегодня мы ясно видим трудности, связанные с выполнением 12 рекомендаций, но в то же время европейский выбор остается главным стремлением общества, объединяющим граждан в эффективной солидарности.

Мы боролись и боремся за лучшую демократию в Грузии, которую заслуживают граждане Грузии. В марте 2023 года мы смогли объединить грузинское общество против "российского закона", который превратился бы в большую стену между Грузией и Европейским Союзом", – заявляют НПО.

Неправительственные организации, подписавшие обращение, считают, что получение статуса кандидата, помимо всего прочего, поможет грузинскому народу лучше справляться с российским влиянием в Грузии. "Поскольку больше ЕС означает меньше России", – говорится в совместном заявлении.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что если ЕС не предоставит ее стране статус кандидата на вступление, это станет большой победой для России.

На прошлой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что "с большим оптимизмом" ожидает публикации оценки Еврокомиссии, от которой зависит предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

Перед тем генеральный секретарь партии власти "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил о "100% уверенности" в том, что Грузия получит статус кандидата на вступление в ЕС.