Аеропорт Дубровника назвали на честь хорватського вченого, якого серби вважають своїм

У Хорватії аеропорт Дубровника в Чіліпі назвали на честь середньовічного вченого Руджера Бошковича, що викликало обурення у сербів, які вважають науковця представником свого народу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Балканський оглядач".

Руджер Бошкович народився у 1711 році в Дубровнику та був видатним математиком, астрономом, фізиком і філософом та одним із найвідоміших учених свого часу. Тоді Дубровник належав до Рагузької республіки, відомої також як Дубровницька.

Перейменування повітряних воріт Дубровника було затверджено власниками аеропорту ще в червні, але кілька місяців пішло на вирішення технічних питань втілення цього рішення.

Новина про те, що аеропорт Дубровника матиме ім’я Руджера Бошковича, викликала обурення у сербів в сусідній Республіці Сербській (територія Боснії і Герцеговини), в Чорногорії та власне Сербії.

Серби вважають Бошковича одним зі 100 найвідоміших представників сербського народу, тоді як в Хорватії наголошують, що вчений належить до числа найвидатніших хорватів.

Просербські сили Чорногорії використовують постать Бошковича для рекламної кампанії "сербства", за допомогою якої мешканців країни напередодні перепису населення агітують записуватися сербами.

Окрім того, іменем Бошковича планували назвати аеропорт, який Сербія та Республіка Сербська збираються побудувати в боснійському місті Требіньє, всього за 20 хвилин їзди від Дубровника.

Нагадаємо, у минулому Белград та Загреб сперечалися через наміри Хорватії помістити зображення Ніколи Тесли на монетах євро. І Сербія, і Хорватія вважають Теслу своїм, оскільки він був етнічним сербом, який народився і провів юність у Хорватії.