Аэропорт Дубровника назвали в честь хорватского ученого, которого сербы считают своим

В Хорватии аэропорт Дубровника в Чилипи назвали в честь средневекового ученого Руджера Бошковича, что вызвало возмущение у сербов, которые считают ученого представителем своего народа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Балканский обозреватель".

Руджер Бошкович родился в 1711 году в Дубровнике и был выдающимся математиком, астрономом, физиком и философом и одним из самых известных ученых своего времени. Тогда Дубровник принадлежал к Рагузской республике, известной также как Дубровницкая.

Переименование воздушных ворот Дубровника было утверждено владельцами аэропорта еще в июне, но несколько месяцев ушло на решение технических вопросов воплощения этого решения.

Новость о том, что аэропорт Дубровника будет носить имя Руджера Бошковича, вызвала возмущение у сербов в соседней Республике Сербской (территория Боснии и Герцеговины), в Черногории и собственно Сербии.

Сербы считают Бошковича одним из 100 самых известных представителей сербского народа, тогда как в Хорватии отмечают, что ученый принадлежит к числу самых выдающихся хорватов.

Просербские силы Черногории используют фигуру Бошковича для рекламной кампании "сербства", с помощью которой жителей страны накануне переписи населения агитируют записываться сербами.

Кроме того, именем Бошковича планировали назвать аэропорт, который Сербия и Республика Сербская собираются построить в боснийском городе Требинье, всего в 20 минутах езды от Дубровника.

Напомним, в прошлом Белград и Загреб спорили из-за намерений Хорватии поместить изображение Николы Теслы на монетах евро. И Сербия, и Хорватия считают Теслу своим, поскольку он был этническим сербом, который родился и провел юность в Хорватии.