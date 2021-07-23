У Сербії проти планів Хорватії помістити зображення Ніколи Тесли на євромонетах

Центробанк Сербії розкритикував наміри Хорватії помістити зображення Ніколи Тесли на монетах євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербський портал N1 info.

Розміщення Хорватією зображення Ніколи Тесли на національній стороні євромонет після її приєднання до зони євро "означатиме привласнення культурної та наукової спадщини сербського народу", заявив Сербський центральний банк.

"Знаменитий учений називав себе сербом за походженням", - зазначив центробанк, додавши, що якщо його зображення потрапить на хорватські монети євро, "напевно будуть вжиті відповідні заходи у відповідних установах Європейського Союзу".

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив у середу, що зображення Тесли з'явиться на монетах 50, 20 і 10 євроцентів, коли країна приєднається до зони євро.

І Сербія, і Хорватія вважають Теслу своїм, оскільки він був етнічним сербом, який народився і провів юність у Хорватії.

Мешканці Хорватії голосували за мотиви хорватської національної сторони монет євро в інтернет-опитуванні, де вони могли вибрати між п’ятьма запропонованими варіантами або внести свої власні. Зображення Ніколи Тесли було одним із понад 11 000 пропозицій, і воно отримало понад п’яту частину всіх голосів.

Як результат, валютний комітет Хорватського центрального банку в середу визначив остаточну пропозицію мотивів, яка включала зображення Тесли.

Іншими мотивами будуть хорватський герб, карта Хорватії, куниця (на честь якої названа хорватська валюта куна) та глаголиця.