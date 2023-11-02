Польща на три тижні продовжила контроль на кордоні зі Словаччиною

Польща вдруге продовжила тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною – цього разу на три тижні.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У четвер сплинула дія попереднього продовження: Польща спершу запровадила контроль з 4 жовтня на 10 днів, а далі продовжила цей термін до 2 листопада.

Наступне продовження на 20 днів триватиме до 22 листопада.

У зв’язку з цими заходами кордон можна перетинати лише у визначених місцях – на восьми автомобільних і трьох залізничних пунктах пропуску, а також 11 пішохідних пунктах. Переходити держкордон через стежки у горах на цей період заборонено.

Нагадаємо, крім Польщі прикордонний контроль запровадили ще низка країн Центрально-Східної Європи, щоб протидіяти нелегальній міграції.

Так, Чехія нещодавно продовжила перевірки на кордоні зі Словаччиною до 22 листопада.

Новий словацький уряд запровадив на кордоні з Угорщиною посилений контроль, та вже за день скасував його.