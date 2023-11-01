Чехія продовжує перевірки на кордоні зі Словаччиною до 22 листопада

Чеський уряд ухвалив продовжити вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною ще на 20 днів, тобто до 22 листопада, через нелегальну міграцію.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, пише "Європейська правда".

"За моєю пропозицією уряд схвалив продовження посиленого захисту чесько-словацького кордону на 20 днів, тобто до 22 листопада", – написав Ракушан у соцмережі Twitter (X).

Він додав, що перевірки триватимуть, поки не буде забезпечений "ефективний захист зовнішнього кордону ЄС".

Vláda na můj návrh schválila prodloužení zvýšené ochrany česko-slovenské hranice o 20 dní, tedy do 22. listopadu. Dokud nebude fungovat skutečně účinná ochrana vnější hranice EU, budeme muset dopady nelegální migrace řešit na vnitřní hranicích schengenského prostoru. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 1, 2023

Згідно з даними чеського уряду, за січень-вересень 2023 року на кордоні зі Словаччиною затримали майже 2800 нелегальних мігрантів, тоді як за аналогічний період минулого року їх було 11 тисяч.

Чехія в координації з Польщею розпочала вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною 4 жовтня. Пізніше аналогічні заходи запровадили Австрія й Угорщина, а також Словенія.

Польща, Чехія, Австрія, Словаччина і Угорщина входять до Шенгенської зони Європейського Союзу, яка полягає у тому, що у межах цієї зони відсутні фізичні кордони з перевірками. Мігранти переважно використовують Словаччину як транзитну країну на шляху до Західної Європи.