Словаччина через день скасувала посилений контроль на кордоні з Угорщиною

Словацький уряд у вівторок заявив, що посилення поліцейського контролю на кордоні з Угорщиною, оголошене напередодні, було "одноразовою акцією", а не постійним заходом – чим викликав критику з боку опозиції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Новий уряд Словаччини на чолі з прем'єром Робертом Фіцо в понеділок розпорядився розмістити сотні поліцейських і військових на кордоні з Угорщиною, аби стримати зростання нелегальної міграції.

Але вже у вівторок міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток заявив журналістам, що це – "одноразова акція", яка "мала на меті дати зрозуміти, що Словаччина не є безпечним притулком для мігрантів, особливо для контрабандистів".

Він уточнив, що під час цієї "одноразової акції" було затримано "нуль" мігрантів.

Колишній міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Влаховський назвав дії уряду Фіцо "піар-політикою, спрямованою на маси". А лідер опозиційної "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка звинуватив владу в марнуванні грошей і людського потенціалу.

"Реальні рішення вимагають політичної мужності і здатності домовитися в межах Європейського Союзу", – заявив він.

Останнім часом до Братислави прибуває все більше мігрантів і шукачів притулку, здебільшого із Сербії через Угорщину, які прямують до багатших західноєвропейських країн. За словами словацького прем'єра, з початку 2023 році угорсько-словацький кордон перетнули понад 46 тисяч нелегальних мігрантів.

Раніше цього місяця сусіди Словаччини – Австрія, Чехія і Польща – запровадили перевірки на своїх кордонах з країною з метою стримування міграції. Згодом вони продовжили перевірки до 2 листопада.