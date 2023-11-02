Польша на три недели продлила контроль на границе со Словакией

Польша во второй раз продлила временный контроль на границе со Словакией – на этот раз на три недели.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В четверг истекло действие предыдущего продления: Польша сначала ввела контроль с 4 октября на 10 дней, а дальше продлила этот срок до 2 ноября.

Следующее продление на 20 дней продлится до 22 ноября.

В связи с этими мерами границу можно пересекать только в определенных местах – на восьми автомобильных и трех железнодорожных пунктах пропуска, а также 11 пешеходных пунктах. Переходить госграницу через тропы в горах на этот период запрещено.

Напомним, кроме Польши пограничный контроль ввели еще ряд стран Центрально-Восточной Европы, чтобы противодействовать нелегальной миграции.

Так, Чехия недавно продолжила проверки на границе со Словакией до 22 ноября.

Новое словацкое правительство ввело на границе с Венгрией усиленный контроль, но уже через день отменило его.