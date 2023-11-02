Україна пропонує тіснішу співпрацю оборонних індустрій країн ЄС і країн-кандидатів

Україна хоче, аби оборонні індустрії країн Європейського Союзу і країн, які хочуть стати членами ЄС, посилили свою співпрацю.

Про це сказав глава МЗС Дмитро Кулеба, прибувши на конференцію у Берліні щодо розширення Євросоюзу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Очільник МЗС зазначив, що підніматиме це питання, спілкуючись зі своїми колегами в німецькій столиці.

"Серед усіх політик, які імплементує ЄС, нам потрібна нова сильна консолідована політика щодо співпраці оборонних індустрій країн ЄС і країн-кандидатів. Тому що ми бачимо, що для того, аби захиститися, щоб вирішувати конфлікти і стримувати агресії у Європі, зусилля у сфері оборонних індустрій повинні бути активізовані", – сказав Кулеба.

Україна працює з ЄС над нарощенням співпраці між оборонними індустріями, щоб вони доповнювали одне одного, додав він.

"Ця конкретна політика співпраці оборонних індустрій має стати одним зі стовпів спільної політики безпеки і оборони ЄС", – наголосив Кулеба.

Він також закликав ЄС знайти баланс між процесом реформування Європейського Союзу і продовженням розширення, аби реформа Євросоюзу не гальмувала вступ нових членів.

2 листопада у Берліні зібралися очільники та представники МЗС усіх держав-членів Євросоюзу, а також усіх держав-кандидатів. Це перша подібна велика зустріч, присвячена реформі Євросоюзу.

Детальніше про зустріч та про те, як у ЄС змінюють вимоги для вступу держав-кандидатів, читайте у статті "ЄП".