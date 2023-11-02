Украина предлагает более тесное сотрудничество оборонных индустрий стран ЕС и стран-кандидатов

Украина хочет, чтобы оборонные индустрии стран Европейского Союза и стран, которые хотят стать членами ЕС, усилили свое сотрудничество.

Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, прибыв на конференцию в Берлине по расширению Евросоюза, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Глава МИД отметил, что будет поднимать этот вопрос, общаясь со своими коллегами в немецкой столице.

"Среди всех политик, которые имплементирует ЕС, нам нужна новая сильная консолидированная политика по сотрудничеству оборонных индустрий стран ЕС и стран-кандидатов. Потому что мы видим, что для того, чтобы защититься, чтобы решать конфликты и сдерживать агрессии в Европе, усилия в сфере оборонных индустрий должны быть активизированы", – сказал Кулеба.

Украина работает с ЕС над наращиванием сотрудничества между оборонными индустриями, чтобы они дополняли друг друга, добавил он.

"Эта конкретная политика сотрудничества оборонных индустрий должна стать одним из столпов общей политики безопасности и обороны ЕС", – подчеркнул Кулеба.

Он также призвал ЕС найти баланс между процессом реформирования Европейского Союза и продолжением расширения, чтобы реформа Евросоюза не тормозила вступление новых членов.

2 ноября в Берлине собрались руководители и представители МИД всех государств-членов Евросоюза, а также всех государств-кандидатов. Это первая подобная большая встреча, посвященная реформе Евросоюза.

Подробнее о встрече и о том, как в ЕС меняют требования для вступления государств-кандидатов, читайте в статье "ЕП".