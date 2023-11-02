Грузинська опозиція закликала ЄС і НАТО відреагувати на розміщення РФ флоту в окупованій Абхазії

Грузинська опозиція закликала країни НАТО і Євросоюзу відреагувати на те, що Росія створила базу військово-морського флоту у порту Очамчире в окупованій Абхазії.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Звернення підписали 50 опозиційних депутатів парламенту Грузії, закликаючи країни НАТО і ЄС зайняти "чітку і об’єднану позицію" проти розміщення Росією пункту постійного базування свого флоту в Очамчире.

Депутати наголошують, що таке рішення РФ є додатковим викликом не лише для Грузії, а й усього Чорноморського регіону.

"Постійне базування військового флоту Росії у порту Очамчире окупованої Абхазії є також додатковою загрозою для реалізації ініційованого ЄС проєкту "Середній коридор", особливо в умовах, коли 90% населення Грузії прагне її вступу до ЄС і країна очікує політичного рішення ЄС про надання Грузії статусу кандидата", – зазначили вони.

Депутати закликали партнерів "ефективно використовувати" рішення ЄСПЛ щодо російсько-грузинської війни 2008 року та її наслідків для боротьби з триваючою російською окупацією і адміністративною практикою порушення прав людини на окупованих територіях.

Нагадаємо, на початку жовтня так званий президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія заявив, що в Очамчирському районі з’явиться новий пункт постійного базування російського флоту і відповідну "угоду" з РФ вже підписали.

Віцеспікер грузинського парламенту після того заявив, що парламент Грузії не збирається засуджувати ці наміри Росії.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно констатував, що через дії сил оборони України ЧФ РФ втратив контроль над північно-західною частиною Чорного моря і частково пішов з Криму, а Україна готова "діставати" російські кораблі і в інших місцях, у тому числі на базі на окупованій території Грузії.