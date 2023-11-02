Грузинская оппозиция призвала ЕС и НАТО отреагировать на размещение РФ флота в оккупированной Абхазии

Грузинская оппозиция призвала страны НАТО и Евросоюза отреагировать на то, что Россия создала базу военно-морского флота в порту Очамчире в оккупированной Абхазии.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Обращение подписали 50 оппозиционных депутатов парламента Грузии, призывая страны НАТО и ЕС занять "четкую и объединенную позицию" против размещения Россией пункта постоянного базирования своего флота в Очамчире.

Депутаты отмечают, что такое решение РФ является дополнительным вызовом не только для Грузии, но и всего Черноморского региона.

"Постоянное базирование военного флота России в порту Очамчире оккупированной Абхазии является также дополнительной угрозой для реализации инициированного ЕС проекта "Средний коридор", особенно в условиях, когда 90% населения Грузии стремится к ее вступлению в ЕС и страна ожидает политического решения ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата", – отметили они.

Депутаты призвали партнеров "эффективно использовать" решение ЕСПЧ относительно российско-грузинской войны 2008 года и ее последствий для борьбы с продолжающейся российской оккупацией и административной практикой нарушения прав человека на оккупированных территориях.

Напомним, в начале октября так называемый президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания заявил, что в Очамчирском районе появится новый пункт постоянного базирования российского флота и соответствующее "соглашение" с РФ уже подписали.

Вице-спикер грузинского парламента после того заявил, что парламент Грузии не собирается осуждать эти намерения России.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно констатировал, что из-за действий сил обороны Украины ЧФ РФ потерял контроль над северо-западной частью Черного моря и частично ушел из Крыма, а Украина готова "доставать" российские корабли и в других местах, в том числе на базе на оккупированной территории Грузии.