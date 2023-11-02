У Фінляндії починають судити жінку, яка контрабандою возила в Росію компоненти патронів

У Фінляндії починається суд над жінкою, яку звинувачують у придбанні всередині країни компонентів набоїв для стрілецької зброї і їх контрабанді до Росії.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Підозрювана 1976 року народження, за висновками слідства, у 2022 році купувала у Фінляндії "обладнання військового призначення", зокрема кулі та гільзи, і тайкома продавала їх у Росію.

"Клієнтом" звинувачуваної був власник тиру у Санкт-Петербурзі. Згідно зі звинуваченням, жінці пообіцяли за ризикову роботу 20% націнки на фактичну вартість гільз і куль та 10% – на інші товари.

Контрабанда тривала "кілька місяців" до серпня 2022 року, коли заборонений вантаж виявили під час перевірки її автомобіля на пункті пропуску Ваалімаа.

Слідство вважає, що вона вивезла до Росії товарів на 61 тисячу євро і мала отримати близько 10 тисяч євро винагороди.

На митниці у неї виявили також близько 2000 євро готівкою. Жінка визнала, що намагалася провезти гроші у Росію, хоча й знала, що це заборонено згідно з санкціями.

Прокурор вимагає для звинувачуваної від 8 місяців позбавлення волі. Її громадянство не розкривають, повідомляють лише, що вона працювала у місті Котка.

1 листопада повідомляли про операцію фінської поліції на острові Котасаарі, який належить підсанкційному російському олігарху Ігорю Кесаєву.

Також цього тижня суд у Нідерландах засудив 56-річного росіянина до 18 місяців ув’язнення й 200 тисяч євро штрафу за постачання в Росію мікросхем в обхід санкцій.