В Финляндии начинают судить женщину, которая контрабандой возила в Россию компоненты патронов

В Финляндии начинается суд над женщиной, которую обвиняют в приобретении внутри страны компонентов патронов для стрелкового оружия и их контрабанде в Россию.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Подозреваемая 1976 года рождения, по выводам следствия, в 2022 году покупала в Финляндии "оборудование военного назначения", в частности пули и гильзы, и тайком продавала их в Россию.

"Клиентом" обвиняемой был владелец тира в Санкт-Петербурге. Согласно обвинению, женщине пообещали за рисковую работу 20% наценки на фактическую стоимость гильз и пуль и 10% – на другие товары.

Контрабанда продолжалась "несколько месяцев" до августа 2022 года, когда запрещенный груз обнаружили во время проверки ее автомобиля на пункте пропуска Ваалимаа.

Следствие считает, что она вывезла в Россию товаров на 61 тысячу евро и должна была получить около 10 тысяч евро вознаграждения.

На таможне у нее обнаружили также около 2000 евро наличными. Женщина признала, что пыталась провезти деньги в Россию, хотя и знала, что это запрещено согласно санкциям.

Прокурор требует для обвиняемой от 8 месяцев лишения свободы. Ее гражданство не раскрывают, сообщают только, что она работала в городе Котка.

1 ноября сообщалось об операции финской полиции на острове Котасаари, который принадлежит подсанкционному российскому олигарху Игорю Кесаеву.

Также на этой неделе суд в Нидерландах приговорил 56-летнего россиянина к 18 месяцам заключения и 200 тысяч евро штрафа за поставки в Россию микросхем в обход санкций.