Reuters: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $425 млн

Адміністрація президента США Джо Байдена планує в п'ятницю оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійдуть ракети й боєприпаси для протидії безпілотникам.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на двох американських посадовців і документ із переліком зброї, що готується до відправлення, пише "Європейська правда".

Новий пакет допомоги Україні може містити боєприпаси з лазерним наведенням для збиття безпілотників на суму близько 300 мільйонів доларів. Їх замовлять через програму "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), яка передбачає закупівлю зброї у виробників, а не її передання зі складів армії США.

Решта пакета, пише Reuters, містить додаткові боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS, артилерію калібру 105 і 155 міліметрів, протитанкові ракети TOW, протипіхотні міни Claymore, стрілецьку зброю і ваговози. Їх, як очікується, передадуть із запасів армії США.

Очікується, що транш військової допомоги не міститиме додаткові далекобійні ракети ATACMS, ідеться в публікації.

Адміністрація Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги із американських запасів. Останній такий пакет Штати оголошували минулого тижня на суму 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Але новий спікер Палати представників Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо.