Укр Рус Eng

Новий спікер у Конгресі США хоче об’єднати допомогу Україні й захист кордону з Мексикою

Четвер, 2 листопада 2023, 17:22

Новообраний спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон підтвердив, що готовий підтримати додаткову допомогу Україні, але окремо від пакета для Ізраїлю й разом із фінансуванням захисту кордону з Мексикою.

Про це Джонсон сказав у четвер на першій пресконференції в ролі спікера Конгресу, передає "Європейська правда".

За словами республіканця, він вважає правильним об’єднати в одному пакеті додаткове фінансування України й захисту кордону, "тому що я думаю, що ми отримаємо двопартійну згоду з цих питань".

"У нас є зобов'язання, є речі, які ми можемо й повинні робити в усьому світі, але насамперед ми повинні дбати про наш власний дім. І поки наші кордони широко відкриті, ми відкриваємо себе для великої загрози. Якщо ми хочемо допомогти з кордонами в Україні, ми повинні піклуватися й про американський кордон ", – сказав він.

У четвер, як відомо, Палата представників США голосуватиме за ініційований республіканцями законопроєкт про надання Ізраїлю додаткових 14,3 мільярда доларів допомоги – стільки ж, скільки й просив Білий дім.

Новий спікер Палати представників заявив Сенату, що відкритий для допомоги Україні

Але відмінність полягає в тому, що це фінансування Джонсон і його колеги пропонують виділити окремо від інших потреб національної безпеки. Крім того, вони хочуть взяти гроші з іншої федеральної програми для фінансування Служби доходів і зборів США.

Наразі малоймовірно, що така ініціатива здобуде підтримку в контрольованому демократами Сенаті, а у Білому домі натякали, що президент США Джо Байден ветуватиме законопроєкти, які не відповідають бюджетному запиту його адміністрації.

Нагадаємо, Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України. 

Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Фінансова допомога