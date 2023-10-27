До Польщі намагаються потрапити нелегали з російськими візами – прикордонна служба

Польські прикордонники дедалі частіше затримують при спробі перетнути кордон нелегальних мігрантів, які мають російські візи.

Як пише "Європейська правда", про це розповів представник штабу Прикордонної служби Польщі Конрад Швед у коментарі RMF FM.

Це означає, що основним напрямком, з якого іноземці в'їжджають до Білорусі, є Росія, сказав він.

Це пов'язано, серед іншого, з блокуванням кілька місяців тому деяких прямих авіасполучень з Близького Сходу до Мінська.

Швед також звертає увагу на те, що почастішали випадки перетину кордону іноземцями з Індії та Пакистану, тоді як спочатку лідирували жителі Близького Сходу, Афганістану та країн Африки.

Крім того, серед нелегалів нової хвилі практично немає жінок з дітьми.

За даними Підляського прикордонного відділу, у жовтні було зафіксовано понад 1500 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Від початку року на польсько-білоруському кордоні зафіксували майже 22 тисяч таких спроб.

У серпні 2023 року в МВС Польщі заявили, що Росія та Білорусь організовують чергову штучну міграційну хвилю до ЄС через польський кордон з метою дестабілізації регіону.

На початку жовтня цього року Польща, Чехія та Австрія посилили контроль на кордоні зі Словаччиною у зв'язку з посиленням нелегальної міграції через "балканський маршрут".