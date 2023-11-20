Словаччина продовжила контроль на кордоні з Угорщиною

Уряд Словаччини ухвалив рішення про продовження тимчасового контролю на кордоні з Угорщиною до 23 грудня, щоб запобігти новому сплеску нелегальної міграції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Як йдеться в заяві уряду, з початку 2023 року до 12 листопада кількість затриманих нелегальних мігрантів у Словаччині зросла більш ніж на 500% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Однак за перший календарний тиждень після початку контролю до 12 листопада кількість затримань скоротилася до 29 з 1690.

"Можна зробити висновок, що контроль на внутрішніх кордонах, поряд з аналогічними заходами в сусідніх державах, має превентивний характер", – йдеться в заяві МВС.

Останнім часом до Братислави прибуває все більше мігрантів і шукачів притулку, здебільшого із Сербії через Угорщину, які прямують до багатших західноєвропейських країн. За словами словацького прем'єра Роберта Фіцо, з початку 2023 році угорсько-словацький кордон перетнули понад 46 тисяч нелегальних мігрантів.

Уряд Братислави запровадив прикордонний контроль 5 жовтня, слідом за Польщею, Чехією та Австрією, які раніше посилили контроль на своїх кордонах зі Словаччиною.

За даними словацького уряду, кількість мігрантів, які в'їжджають до Словаччини, переважно з Близького Сходу та Афганістану, цього року зросла в одинадцять разів до майже 40 тисяч осіб.

Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Австрія та Німеччина входять до Шенгенської зони відкритих кордонів Європейського Союзу.