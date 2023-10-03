Польша возвращает временный контроль на границе со Словакией

Польша вводит временный пограничный контроль на границе со Словакией на следующие 10 дней, и вероятно, что он будет продлен и в дальнейшем.

Об этом объявил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский во вторник, его цитирует RMF FM, сообщает "Европейская правда".

"С полуночи мы восстанавливаем временный пограничный контроль на границе со Словакией. Он будет введен на 10 дней, но велика вероятность его продления", – заявил министр.

О решении возобновить временный контроль на границе со Словакией глава МВД Польши сообщил на совещании в аппарате министерства. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом нелегальная миграция и количество выявленных мигрантов в Словакии выросло почти на тысячу процентов.

После восстановления контроля на границе будут проверять транспортные средства, которые будут въезжать в Польшу.

Каминьский добавил, что часть иностранцев едет через Польшу в Германию и другие страны Евросоюза.

Он отметил, что о решении проинформировали МВД Словакии, Германии, Австрии и Чехии, а также Еврокомиссию.

Ранее в сентябре пограничная служба Польши ввела специальные проверки автобусов и других транспортных средств, которые могут перевозить нелегальных мигрантов на польско-словацкой границе.

На прошлой неделе Германия усилила проверки на границах с Польшей и Чехией из-за потока нелегальных мигрантов.

Ранее министры внутренних дел Германии, Польши и Чехии достигли договоренности о создании совместной рабочей группы, которая будет работать под эгидой Европола, для эффективной борьбы с "бесчеловечной контрабандой".