Словакия продлила контроль на границе с Венгрией

Правительство Словакии приняло решение о продлении временного контроля на границе с Венгрией до 23 декабря, чтобы предотвратить новый всплеск нелегальной миграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Как говорится в заявлении правительства, с начала 2023 года до 12 ноября количество задержанных нелегальных мигрантов в Словакии выросло более чем на 500% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Однако за первую календарную неделю после начала контроля до 12 ноября количество задержаний сократилось до 29 с 1690.

"Можно сделать вывод, что контроль на внутренних границах, наряду с аналогичными мерами в соседних государствах, имеет превентивный характер", – говорится в заявлении МВД.

В последнее время в Братиславу прибывает все больше мигрантов и искателей убежища, в основном из Сербии через Венгрию, которые направляются в более богатые западноевропейские страны. По словам словацкого премьера Роберта Фицо, с начала 2023 года венгерско-словацкую границу пересекли более 46 тысяч нелегальных мигрантов.

Правительство Братиславы ввело пограничный контроль 5 октября, вслед за Польшей, Чехией и Австрией, которые ранее усилили контроль на своих границах со Словакией.

По данным словацкого правительства, количество мигрантов, въезжающих в Словакию, преимущественно с Ближнего Востока и Афганистана, в этом году выросло в одиннадцать раз до почти 40 тысяч человек.

Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Австрия и Германия входят в Шенгенскую зону открытых границ Европейского Союза.