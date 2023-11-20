Прем'єр Словаччини оголосив бойкот чотирьом ЗМІ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перериває будь-яку комунікацію з чотирма засобами масової інформації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Фіцо вирішив оголосити бойкот телеканалу Markíza, а також порталам Denník N, SME і Aktuality.sk.

Він сказав, що поважає те, що органи державної влади зобов'язані надавати ЗМІ інформацію про свою діяльність згідно з відповідними правовими нормами, і зазначив, що метою цього зобов'язання є гарантування правдивої, всебічної та своєчасної інформації для громадськості.

За його словами, з перших годин формування нового кабінету міністрів відповідні ЗМІ не виконували зобов'язання правдиво, всебічно та своєчасно інформувати громадськість про діяльність органів державної влади. "Особливо це стосується уряду Словацької Республіки та її президента", – зазначив він.

Фіцо вважає, що вказані ЗМІ демонструють вороже політичне ставлення, яке ґрунтується насамперед на публікації неправдивої, неповної інформації або на приховуванні інформації.

Через нападки прем'єр-міністра на ЗМІ кілька десятків студентів-журналістів вийшли в понеділок на акцію протесту перед будинком уряду в Братиславі. Зокрема, вони тримали плакат "Атака на ЗМІ = атака на демократію".

Фіцо називає четвірку згаданих ЗМІ ворожими до його партії Smer протягом тривалого часу. Найсильніша словацька урядова партія, наприклад, заборонила редакторам цих ЗМІ бути присутніми на своєму п'ятничному з'їзді.

Як повідомлялось, після парламентських виборів у Словаччині 30 жовтня сформувався уряд із євроскептичних та антиукраїнських сил. Він пообіцяв не надавати військову допомогу Україні, хоч пообіцяв не втручатись у приватні контракти й продовжити гуманітарну підтримку.

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